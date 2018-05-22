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22 Mayıs 2018 10:58

Salihli Belediyespor’da kulüp başkanı belli oldu

Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübünde yeni yönetimin belirlenmesinin ardından kulüp başkanı Mustafa Yıldırım oldu.

Salihli Belediyespor’da kulüp başkanı belli oldu

22 Mayıs 2018 10:58


Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün 22. Olağan Genel Kurul toplantısında göreve gelen yeni yönetim, yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında kulüp başkanlığına Mustafa Yıldırım’ı seçerek görev dağılımı yaptı. Yapılan toplantıda, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanlığına Mustafa Yıldırım seçilirken, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Kocagöz, Voleybol Şube Sorumlusu Orçun Semizler, Mali İşler Sorumlusu (Muhasip) Rasim Paşa, Basın Halkla İlişkiler Şube Sorumlusu Mehmet Gürsel, İdari İşler Şube Sorumlusu Murat Akça, Altyapılar Şube Sorumlusu Ali Yıldırım oldu.


Salihli Belediyespor’un sadece belediyenin değil tüm şehrin takımı olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım, yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Salihli Belediyespor’un başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.




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