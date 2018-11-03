Salihli Belediyespor'da tek hedef galibiyet

Geçtiğimiz hafta Ayvalıgücü Belediyespor deplasmanından aldığı 2-1'lik galibiyet ile BAL'da zirveye ortak olan Salihli Belediyespor, yarın konuk edeceği Organgazi Belediyespor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grupta şampiyonluk hesapları yapan Murat Kahraman, İbrahim Güneş ve Yusuf Sapmaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 7. haftasında Orhangazi Belediyespor'u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlarken, maçta Çağlayan Deveci düdük çalarken, yardımcılık görevini ise Mete Topal ve Recep Durmazoğlu üstlenecek.

Tek düşünce 3 puan

3. Lig yolunda Ayvalıgücü Belediyespor deplasmanından önemli bir galibiyet ile döndüklerini belirten antrenör Murat Kahraman, "Takım olarak bu maçı geride bıraktık, şimdi pazar günü kendi sahamızda konuk edeceğimiz Orhangazi Belediyespor maçına odaklandık. Rakibimizi yenerek, zirve yarışından kopmak istemiyoruz” dedi. Kahraman, tüm Salihli halkını tribünlere davet etti.

Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 10 puanla 5. sırada yer alırken, konuk ekip Orhangazi Belediyespor ise 1 puanla 12. sırada yer alıyor.

BAL 8. Grupta, Yıldırım Belediyespor - Somaspor maçı bugün oynanırken, Burhaniye Belediyespor - Gülbahçespor, Urganlıspor - Ödemişspor, Yalova Kadıköy - İzmirspor, Salihli Belediyespor - Orhangazi Belediyespor, Çiğli Belediyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçları ise yarın oynanacak.