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17 Temmuz 2018 10:58

Salihli Belediyespor’da transfer hareketliliği

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.

Salihli Belediyespor’da transfer hareketliliği

17 Temmuz 2018 10:58

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor’da transfer hareketliliği devam ediyor.


Yeni sezon öncesi libero Çerağ Düzeltir, pasör çaprazı Şerife Acar, pasör çaprazı Burcu Bircan Evin, libero Merve Ateş ve pasör Kübra Hacıoğlu’nu transfer ederek renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, son olarak pasör çaprazı Gülem Altay, pasör Duygu Ertaş, libero Müge Ocakçı ve orta oyuncu Candan Sürengöz’ü transfer ederek kadrosuna dahil etti.


Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Altay, Ertaş, Ocakçı ve Sürengöz, kendilerini yeşil-beyaz renkleri bağlayan sözleşmeye, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Belediyespor Kulüp yöneticisi Orçun Semizler’in katıldığı törenle Razlı Spor Tesisleri’nde imzaladı.


Öte yandan teknik kadro transfer çalışmalarına da devam eden Salihli Belediyespor Voleybol Bayan Takımına Fizyoterapist Selin Öztürk, Futbol Takımına ise Osman Bakar’ın getirildiği öğrenildi.




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