Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 13:19

Salihli Belediyespor’da Yılmaz imzayı attı

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.

Salihli Belediyespor’da Yılmaz imzayı attı

29 Haziran 2017 13:19

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor’da Buket Yılmaz, kendisini yeşil-beyazlı renkleri bağlayan sözleşmeye imza attı.


Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki yeşil-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezon forma giyen ve geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanarak, yuvada kalan milli oyuncu Buket Yılmaz, düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Voleybola 8 yaşında Salihli Belediyespor alt yapısında başlayan Buket Yılmaz, Karşıyaka Asrın Grup, TVF Spor Lisesi ve Seramiksan forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon yuvaya geri dönmüştü. Genç Milli Takım forması da giyen 1.82 boyundaki ve 1994 Salihli doğumlu Buket Yılmaz, voleybola başladığı Salihli Belediyespor’un hedefi olan bir takım olduğunu ifade etti. Smaçör mevkiinde görev yapan Yılmaz, yeşil-beyazlı ekip olarak sezon sonunda Sultanlar Ligine çıkmak istediklerini belirtti.


Resmi sözleşmeye imza atan Buket Yılmaz, Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve Voleybol Şube Sorumlusu Hüsamettin Çelik ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyarette etti. Ziyarette milli oyuncu Yılmaz, Başkan Kayda’ya şampiyonluk sözü verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    43°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!