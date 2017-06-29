Salihli Belediyespor’da Yılmaz imzayı attı

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor’da Buket Yılmaz, kendisini yeşil-beyazlı renkleri bağlayan sözleşmeye imza attı.

Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki yeşil-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezon forma giyen ve geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanarak, yuvada kalan milli oyuncu Buket Yılmaz, düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Voleybola 8 yaşında Salihli Belediyespor alt yapısında başlayan Buket Yılmaz, Karşıyaka Asrın Grup, TVF Spor Lisesi ve Seramiksan forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon yuvaya geri dönmüştü. Genç Milli Takım forması da giyen 1.82 boyundaki ve 1994 Salihli doğumlu Buket Yılmaz, voleybola başladığı Salihli Belediyespor’un hedefi olan bir takım olduğunu ifade etti. Smaçör mevkiinde görev yapan Yılmaz, yeşil-beyazlı ekip olarak sezon sonunda Sultanlar Ligine çıkmak istediklerini belirtti.

Resmi sözleşmeye imza atan Buket Yılmaz, Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve Voleybol Şube Sorumlusu Hüsamettin Çelik ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyarette etti. Ziyarette milli oyuncu Yılmaz, Başkan Kayda’ya şampiyonluk sözü verdi.