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30 Ağustos 2018 18:45

Salihli Belediyespor’da Zafer Bayramı coşkusu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

Salihli Belediyespor’da Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos 2018 18:45

Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor’da futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.


Eylül ayı sonunda başlayacak olan sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetiminde Razlı Tesisleri’nde sürdüren grubun en büyük şampiyon adaylarından Salihli Belediyespor’lu futbolcular, Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini sağlamlaştıran büyük zaferin 96. Yıldönümü Türk Bayrağı ile poz vererek kutladı. Milli egemenlik yolunda kazanılan en şanlı zaferin 96.yıl dönümünü milletçe idrak etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden takım kaptanı Aydın Kuzu “Türk milleti ve kahraman ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği büyük mücadele sonucunda kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temeller üzerine kurulmasını sağlamıştır. Biz bu kutsal emaneti bizden sonraki nesillere aktarmak için bu gibi anlamlar günlerde ortaya koyacağımız hareketlerle öncü olmalıyız” dedi.


Kuzu “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ulusumuzun bağımsızlığı uğruna canları pahasına mücadele edip, bizlere bu zaferi hediye eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.




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