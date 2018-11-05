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Salihli Belediyespor'da Zeki Erguvan dönemi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 8.

Grup takımlarından Salihli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Zeki Erguvan getirildi.


Salihli Belediyespor Kulübü yönetimi, Ozan Dombaz'ın istifa etmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine Zeki Erguvan'ın getirildiğini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp yönetimiyle görüşen Zeki Erguvan, yönetim kurulu kararıyla Salihli Belediyespor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı. Teknik Direktör Erguvan, yardımcı antrenör Atila Çelik ile birlikte görev yapacak. Salihli Belediyespor'un yeni teknik direktörü Erguvan, tek hedeflerinin 3. lig olduğunu belirterek, “Salihli Belediyespor, güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip ancak bazı maçlarda şanssız puan kayıpları yaşandı. Yarışa biraz geriden başlayacağız ama çok çalışarak hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.


3-2'lik Somaspor mağlubiyetinin ardından Ozan Dombaz görevinden ayrılmış, yardımcı antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş ile geçtiğimiz hafta deplasmanda Ayvalıkgüücü Belediyespor'a 2-1 yenen Salihli Belediyespor, son olarak Orhangazi Belediyespor'a 1-0 yenilmişti.


Kahraman, Sapmaz ve Güneş'e teşekkür


Öte yandan belediyespor yönetimi, sezon başından bu yana yeşil-beyazlı ekipte görev yapan yardımcı antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş'e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diledi.

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