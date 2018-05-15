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15 Mayıs 2018 10:26

Salihli Belediyespor’dan 2 transfer daha

Bölgesel Amatör Lig’in(BAL) yeni ekiplerinden Salihli Belediyespor’da transfer hareketliliği devam ediyor.

Salihli Belediyespor’dan 2 transfer daha

15 Mayıs 2018 10:26

Yeşil-beyazlı ekip Sandıklıspor’dan stoper Feyzullah Selman ve Ödemişspor’dan orta saha oyuncusu Cihat Karaer ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.


Manisa’yı Bölgesel Amatör Lig’de 4 yıl aradan sonra temsil edecek olan Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, iç ve dış transferde önemli isimlerle anlaşmaya devam ediyor. Daha önce iç transferde 5, dış transferde ise 2 oyuncuya transfer ederek renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, son olarak dış transferde Feyzullah Selman ve Cihat Karaer’i transfer ederek resmi sözleşmeye imza attırdı.


Yeni transferlerden stoper Feyzullah Selman’ın futbola Konyaspor alt yapısında başladığı öğrenilirken, daha sonra sırasıyla Afyonkarahisar, Darıca Gençlerbirliği, Batman Petrol, Menemen Belediyespor, Çiğli Belediyespor, UTAŞ Uşakspor ve Sandıklıspor forması giydiği, orta saha oyuncusu Cihat Karaer’in ise, Ödemiş Belediyespor, B. Yeşiltepe, Altınordu U 21, Balçova Yaşam, Turgutluspor ve Ödemişspor formaları giydiği öğrenildi.


Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Selman ve Karaer, Bölgesel Amatör Ligin yeni takımı Salihli Belediyespor’un başarısı için ter dökeceklerini ifade etti.


Belediyespor Razlı Tesislerinde düzenlenen imza törenine ise Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile yeni transferler Feyzullah Selman ve Cihat Karaer katıldı.




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