Salihli Belediyespor’dan 3. Lig sözü

Lig’e çıkma sözü verdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Ozan Dombaz ve yardımcı antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetiminde sahaya inerek başladı. Teknik ekip ve futbolcular da, sezon hazırlıkları kapsamında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Ziyarette Teknik Direktör Dombaz, futbolcuları ve yardımcı antrenörleri Başkan Kayda’ya tanıttı. Dombaz, Eylül ayı sonunda başlayacak olan lig hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Ağustos ayında 10 günlük Nevşehir kampına gideceklerini belirten Dombaz, uzun lig maratonunda kendilerine her zaman destek verecek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti. Ziyarette Yeşil-beyazlı futbolcularda Başkan Kayda’ya 3. Lige çıkma sözü verdi.

Bu sezon kentin yıllardır hasret kaldığı profesyonel lig hasretine, 3. Lige çıkarak son vermek istediklerini belirten Başkan Kayda, “Salihli futbolu çok seven bir kentimiz. Bunu da amatör maçlarda olsun, diğer maçlarda olsun, taraftarlarımızın tribünlerde boş yer bırakmayarak gösteriyor. Şimdi sizin BAL’daki her başarınız oradaki sayıyı daha da çok arttıracak. Hedefimiz bu sene 3. Lige çıkmak. Teknik Direktörümüz Ozan Dombaz’a ve futbolcularımıza güvenimiz tamdır. Şimdiden hayırlı olsun, iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette ise Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım da eşlik etti.