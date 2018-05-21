Salihli Belediyespor’dan çifte transfer

Başarılı bir sezonun ardından BAL’a adını yazdıran yeşil-beyazlı ekip, yeni sezonda istediği hedefe ulaşmak için transferlere ağırlık verdi. Teknik Direktör Ozan Dombaz ile anlaştıktan sonra iç ve dış transfer konusunda yoğunlaşan yeşil-beyazlı ekip, Sandıklıspor’dan 31 yaşındaki tecrübeli sol açık Güney Atılgan ve Ödemişspor’dan 23 yaşındaki sağ açık Mustafa Acun’u transfer ederek renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Güney Atılgan, Sandıklıspor’da başarılı bir sezon geçirirken, geçtiğimiz sezon giydiği forma ile 25 maçta 17 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Futbola Ankara DSİ Spor’da başlayan Atılgan, sırasıyla Bugsaşspor, MKE Ankaragücü, Karşıyaka, Van Büyükşehir Belediyespor, Adana Demirspor, Adıyamanspor, Hatayspor, Sarıyer, Tuzlaspor, Eyüpspor, Anagold 24 Erzincanspor ve Sandıklıspor formalarını giydi.

Yeşil-beyazlı ekibin diğer transferi Mustafa Acun ise geçtiğimiz sezon formasını giydiği BAL 8.Grup ekibi Ödemişspor ile şampiyonluk yaşarken, 27 maçta 10 gol atıp, oynadığı futbol ile takımın önemli isimlerinden birisi olmuştu. Futbola Yeşil Bursa’da başlayan Acun, sırasıyla Bursaspor, Elmasbahçelerspor ve Ödemişspor formalarını giydi.