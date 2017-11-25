Salihli Belediyespor’dan farklı galibiyet

haftasında konuk ettiği Karaağaçlı Teknikspor’u 7-0 yendi.

Manisa Süper Amatör B Grubu’nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 6’ıncı haftasında Karaağaçlı Teknikspor’u konuk etti. Ramiz Turan Stadı’nda oynanan ve Onur Yayla, Hakan Efe ile Alpay Başkesen hakem üçlüsünün yönettiği maçta Yeşil-beyazlı ekibi farka taşıyan golleri ise Nihat (4), Hamza, Ümit ve Muhammed attı. Maçta rakip takımdan Gökhan ise gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Salihli Belediyespor, elde ettiği bu galibiyet ile bu sezon kendi sahasında ilk kez galibiyetle tanışmış oldu. Farklı galibiyet ile 3 puanın sahibi olan Yeşil-beyazlı ekip, puanını 13’e çıkarırken, Karaağaçlı Teknikspor ise grupta puanla tanışamadı.

Karşılaşmayı ise Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve yöneticiler ile taraftarlar izledi.