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07 Ağustos 2018 13:17

Salihli Belediyespor’dan orta oyuncu transferi

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.

Salihli Belediyespor’dan orta oyuncu transferi

07 Ağustos 2018 13:17

Ligi ekiplerinden Salihli Belediyespor, orta oyuncu Buse Serbest’i renklerine bağladı.


Sezon hazırlıklarına Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetiminde başlayan Salihli Belediyespor, bir yandan da güçlü bir kadro kurma adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’dan 24 yaşında ve 1.92 boyunda olan orta oyuncu Buse Serbest’i transfer ederek renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Buse Serbest’in voleybola Galatasaray alt yapısında başladığı ve sırasıyla, Seramiksan, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alaşehir Belediyespor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’da forma giydiği öğrenildi.


Salihli Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım ve Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile yeni transfer Buse Serbest katıldı.




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