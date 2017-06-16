Salihli Belediyespor’dan stoper transferi

Didim Belediyespor’dan transfer edilen Ceyhun Güven, kendisini Yeşil-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Teknik Direktör Fikret Gezer ile anlaştıktan sonra kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Yeşil-Beyazlılar, stoper Ceyhun Güven’i de transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon Didim Belediyespor’da forma giyen 23 yaşındaki Ceyhun Güven, Salihli Belediyespor’da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Yapılan transferlerle kadroyu güçlendirdiklerini belirten Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, "Bu sene Bölgesel Amatör Lige çıkmak istiyoruz. Teknik Direktörümüz Fikret Gezer’in belirlediği oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Şu ana kadar 8 oyuncu ile anlaştık. Yeni transferimiz Ceyhun Güven gücümüze güç katacaktır" dedi.

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Yönetici Murat Akça, Antrenörler Adem Başaran ve Murat Kahraman ile futbolcu Ceyhun Güven katıldı.