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11 Mayıs 2018 11:50

Salihli Belediyespor’dan transfer atağı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Salihli Belediyespor, güçlü bir kadro kurma adına transfer atağına geçti.

Salihli Belediyespor’dan transfer atağı

11 Mayıs 2018 11:50

İç transferde 5 futbolcu ile sözleşme yenileyen Yeşil-beyazlı ekip, dış transfer çalışmaları kapsamında 2 oyuncuyu renklerine bağladı.


Yeni sezon öncesi ilk olarak takımın başına Teknik Direktör Ozan Dombaz’ı getiren BAL ekiplerinden Salihli Belediyespor, transfer atağına geçti. İç transferde İbrahim Ökten, Hamza Demirdoğan, Ensari Akın, Musa Yiğit ve kaleci Mustafa Canbuldu ile sözleşme yenileyen Yeşil-beyazlı ekip, dış transfer çalışmaları kapsamında Gümüşhane Kelkit Belediyespor’dan Tolga Akyüz ve Yunus Emre Belediyespor’dan Can Gümüşada’yı transfer ederek, resmi sözleşmeye imza attırdı.


Belediyespor Razlı Spor Tesislerinde düzenlenen imza törenine, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile Kulüp Yönetici Murat Akça ile yeni transferler Tolga Akyüz ve Can Gümüşada katıldı.




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