Salihli Belediyespor’dan transfer atağı

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Salihli Belediyespor, geçen sezon formasını giydiği Nevşehirspor ile oynadığı 22 maçta 12 gol atarak başarılı performansıyla dikkat çekip, takımının 3.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Aydın Kuzu’yu transfer etti. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Kuzu’nun futbol kariyeri birçok başarıyla dolu olurken, deneyimli oyuncu futbol hayatına ise Karşıyaka Belediyespor’da başladı. Kuzu, daha sonra sırasıyla Göztepe, Çaykur Rizespor, Malatyaspor, Altınordu, Adana Demirspor, Sarıyer, Kartalspor, Bugsaşspor, Giresunspor, Tokatspor, Konya Anadolu Selçukspor, FBM Makina Balçova Yaşamspor, Kütahyaspor, Isparta Davrazspor ve Nevşehirspor formalarını giydi.