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17 Mayıs 2018 17:47

Salihli Belediyespor’dan transfer atağı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) transferin hızlı ekiplerinden Salihli Belediyespor, uzun yıllar profesyonel liglerde top koşturan tecrübeli oyuncu Aydın Kuzu’yu transfer ederek renklerine bağladı.

Salihli Belediyespor’dan transfer atağı

17 Mayıs 2018 17:47


Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Salihli Belediyespor, geçen sezon formasını giydiği Nevşehirspor ile oynadığı 22 maçta 12 gol atarak başarılı performansıyla dikkat çekip, takımının 3.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Aydın Kuzu’yu transfer etti. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Kuzu’nun futbol kariyeri birçok başarıyla dolu olurken, deneyimli oyuncu futbol hayatına ise Karşıyaka Belediyespor’da başladı. Kuzu, daha sonra sırasıyla Göztepe, Çaykur Rizespor, Malatyaspor, Altınordu, Adana Demirspor, Sarıyer, Kartalspor, Bugsaşspor, Giresunspor, Tokatspor, Konya Anadolu Selçukspor, FBM Makina Balçova Yaşamspor, Kütahyaspor, Isparta Davrazspor ve Nevşehirspor formalarını giydi.




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