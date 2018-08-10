Salihli Belediyespor’un Afyon kampı başladı

etap Afyon kampı başladı.

Birinci etap kamp çalışmasını kendi tesislerinde tamamlayan Salihli Belediyespor, 10 gün devam edecek olan Afyon kampı çalışmalarına teknik direktör Ozan Dombaz ve yardımcı antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetiminde başladı. Düz koşuyla başlayan antrenman toplu ve topsuz ısınma çalışmasıyla devam etti. İkinci etap kampın 10 gün devam edeceğini ifade eden teknik direktör Ozan Dombaz, Afyon kampında 4 hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi. Dombaz, hazırlık maçlarının ise eksikleri göstermesinde kendilerine yardımcı olacağını ifade etti. Yeşil-beyazlı ekibin son transferi Nijerya uyruklu İngiliz futbolcu Sadık Olanıyı Salisu Balarabe de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Afyon kamp çalışmasını tamamladıktan sonra yeniden Salihli’ye dönecek olan yeşil-beyazlı ekip, 22-23 Eylül’de başlayacak olan lig öncesi 3.etap kamp çalışmalarını yeniden Razlı Tesisleri’nde devam edecek.