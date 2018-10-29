Salihli, Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayı ile aydınlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü büyük bir katılımla yapıldı. Saat 19.23'de başlayan fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Salihli'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından akşam Salihli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen fener alayına ise yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'ndan Kent Meydanı'na kadar ellerindeki Türk bayrakları, fener ve meşalelerle yürüyen kalabalığa, evlerinin balkon ve pencerelerinden vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Korteje Salihli Atlılar Derneği Atları ile motosiklet grupları da motosikletleri ile eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu Kent Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için şehit olan tüm kardeşlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Fener alayına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Fener alayı havai fişek gösterisi ile son bulurken, Atatürk Anıtı önünden saat 19.23'de yürüyüşe başlayan yürüyüşe, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ali Rıza Ünveren, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel'in yanı sıra oda başkanları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.