Salihli Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan tatbikat

Salihli Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Gonca Öner'in yönetiminde hazırlanan tatbikatta senaryo gereği hastane kardiyoloji servisinde elektrik prizi kaynaklı yangın meydana geldi. İlk anda hastane personeli yangına müdahale etti, ancak kısa sürede büyüyen yangın koroner yoğun bakım ve göğüs servisine doğru yayıldı. Yine senaryo gereği yanığa hastane personeli müdahale etti ve kardiyoloji servisi, koroner yoğun bakım ve göğüs servisindeki hastalar yatay ve dikey tahliye edildi. Hastane acil servis personeli ve ambulanslar triyaj alanında görev alırken, hastalara ilk müdahaleyi yaptılar. Hastane kurtarma ekibi, UMKE ve Salihli Belediyesi itfaiye ekibi de hasta rolündeki Salihli Talat Zurnacı Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini kurtardı.

Tatbikat hakkında bilgi veren Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, “Allah hiçbir zaman böyle felaketler yaşatmasın. Ama her an her şey olacakmış gibi de ekibimle her şeye hazırlıklı olmak zorundayız. Bu tatbikatlarda eksiklerimizi görüp onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız olsun tatbikata katılan öğrenciler olsun herkes canla başla görevlerini başarı ile yaptılar. Onların bu ciddiyetlerini ve başarılarını kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.