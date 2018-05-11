Salihli Devlet Hastanesine biyokimya uzmanı atandı

Korkmazcan’ın atanması ile hastanedeki uzman hekim sayısı 68’e ulaştı.

Göreve yeni başlayan biyokimya uzmanı Dr. Koray Korkmazcan’a başarılar dileyen Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, “Her yeni gelen hekimimizle hem kadromuz artıyor, hem de verdiğimiz sağlık hizmetlerinin niteliği. Salihli’de en iyi en sağlıklı hizmetleri vermek için tüm çabamız. Vatandaşımıza hizmette sınır yok” dedi.

Salihli’ye isteyerek geldiğini belirten Uzman Doktor Korkmazcan ise “Salihli güzel bir yer. Uzun yıllar bu yöre insanımıza hizmet vermekten mutluluk duyacağım” dedi. Evli ve 1 çocuk babası olan Korkmazcan’ın Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi ve Muğla Ortaca Devlet Hastanesinde görev yaptığı öğrenildi.