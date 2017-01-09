Salihli Devlet Hastanesi’ne Kalp Damar Cerrahı atandı

Salihli Devlet Hastanesi’nde eksikliği hissedilen kalp damar cerrahına yeni atama yapıldı. Kalp Damar Cerrahı Doktor Ufuk Türkmen, Salihli Devlet Hastanesi’nde atanarak, göreve başladı.

1981 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğan Ufuk Türkmen ilk, orta ve lise eğitimini Afyon’da tamamladı. İstanbul Tıp Fakültesinden tıp doktoru olarak mezun oldu. Mecburi hizmetini Van’da tamamladıktan sonra, Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı olarak ihtisasını tamamladı. Daha sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı.

Salihli’ye hiç yabancı olmadığını ifade eden Dr. Ufuk Türkmen, “Severek ve isteyerek Salihli Devlet Hastanesine tayinimi istedim. Salihli’de vatandaşlarımıza, en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağım” dedi.

Hastane Yöneticisi Başhekim Uzman Doktor Gökhan Gürsoy ise, “Göreve yeni başlayan kalp damar cerrahımızla daha da güçlendik. Elimizdeki imkanlarla insanlarımıza en iyi nasıl hizmet verebilirizi düstur edindik. Yeni arkadaşımıza aramıza hoş geldin deyip, başarılar diliyorum” dedi.