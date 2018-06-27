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27 Haziran 2018 16:51

Salihli Devlet Hastanesi’ne yeni cildiye uzmanı

Manisa’nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi’ne atanan Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı Dr.

Salihli Devlet Hastanesi’ne yeni cildiye uzmanı

27 Haziran 2018 16:51

Fatmagül Gülbaşaran göreve başladı.


Salihli Devlet Hastanesinde çalışmaktan memnun olduğunu belirten Dr. Fatmagül Gülbaşaran, “Salihli gerçekten gelişmiş ve büyük bir ilçe, benim için İzmir’de yaşayan aileme yakın olması da güzel bir avantaj oldu; Başhekim Dr. Gökhan Bey’in yaklaşımı sayesinde hastane ve poliklinik koşul ve teçhizatı da oldukça yeterli. Burada, aldığımız yoğun ve nitelikli eğitim ve kazandığımız tecrübeler sayesinde Egeli hastalarımıza en güzel dermatolojik sağlık hizmetini vermek istiyorum” dedi.


İlköğretim ve lise eğitimini Ankara’da bitiren Dr. Fatmagül Gülbaşaran, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Celal Bayar Üniversitesi’nden Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlığını almış ve kısa bir süre Tokat Devlet Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra Salihli Devlet Hastanesi’ne Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzman Doktoru olarak atanmıştır. Evli olan Dr. Fatmagül Gülbaşaran’ın eşi de kendisi gibi hekim ve Salihli Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapmakta olduğu öğrenildi.




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