Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 11:22

Salihli Fenerbahçeliler Derneği’nde Özcan Sezgin güven tazeledi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Fenerbahçeliler Derneği’nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Özcan Sezgin yeniden dernek başkanı seçilerek güven tazeledi.

Salihli Fenerbahçeliler Derneği’nde Özcan Sezgin güven tazeledi

07 Mayıs 2018 11:22


Salihli Fenerbahçeliler Derneği 11. Olağan Genel Kurulunu yaparak yeni yönetimini belirledi. Polis Lokali’nde gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Kunduracı Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celil Şenal’ın yaptığı kongrede, tek liste ile gidilen seçimlerde Özcan Sezgin, yeniden Salihli Fenerbahçeliler Derneği’nin başkanı oldu.


Başkan Sezgin, Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe Kulübünü ziyaret edilişinin 111. yılında, yeniden dernek başkanı seçilerek, güven tazelemenin mutluluğu içinde olduğunu belirtti.


Derneklerin, üyelerin ödediği aidatlarla ayakta durduğunu vurgu yapan Sezgin, “Aidatlar bizim en önemli gelirlerimizin başında gelmektedir. Eğer üyelerimiz, aidatlarını öderse bu dernek ayakta kalır” dedi. Sezgin ayrıca bugüne kadar da hiçbir üyeyi aidatını ödemediği için dernek üyeliğinden atmadıklarını da sözlerine ekledi. Olağan genel kurula katılan üyelere teşekkür eden Sezgin, bundan sonra daha aktif ve faaliyetlerin zirveye çıktığı bir dönemi yaşayacaklarını söyledi.


Özcan Sezgin Başkanlığı’ndaki Salihli Fenerbahçeliler Derneği Yönetimi ise Hakkı Türkoğlu, Seçkin Meriçeli, Peyami Safa Onuş, İlyas Kalay, Ahmet Çağatay Özçelik, Semih Tuna, Tevfik Ceylaner, Mehmet Seçgin, Tahir Önder ve Arif Gür’den oluştu.


Salihli Fenerbahçeliler Derneği’nde denetim kurulu M.Haluk Demirçivi, Celil Şenal ve Nuri Etyemez’den oluşurken, haysiyet divanı İbrahim İlhan, Mehmet Onuş ve Eşref Turgut’tan, sicil kurulu ise Cemal Çelik, Taner Kalay ve M.Fatih Kuyucuoğlu’ndan oluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç