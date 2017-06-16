Salihli filede genç pasör ve smaçörünü bırakmadı

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, Aleyna Çevik ve Kübra Hacıoğlu ile sözleşme yeniledi.

Güçlü bir kadro kurma adına transfer çalışmalarını sürdüren Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, genç pasör ve smaçörünü bırakmadı. Yeşil-beyazlı ekip kulübün alt yapısında yetişen ve geçen yıl takımda forma giyme şansı bulan Aleyna Çevik ve Kübra Hacıoğlu ile sözleşme yeniledi. Genç oyuncular Çevik ve Hacıoğlu, kendilerini yeşil-beyazlı renkleri bağlayan sözleşmeye ise düzenlenen törenle attı. İmza töreninde konuşan Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, kulüp olarak alt yapıya önem verdiklerini ifade ederek, altyapıda yetişen iki genç oyuncunun takımda kalmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Genç oyunculardan 18 yaşındaki Aleyna Çevik smaçör olarak görev yaparken, 18 yaşındaki Kübra Hacıoğlu ise pasör olarak görev yapıyor.