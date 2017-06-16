Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 11:47

Salihli filede genç pasör ve smaçörünü bırakmadı

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.

Salihli filede genç pasör ve smaçörünü bırakmadı

16 Haziran 2017 11:47

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, Aleyna Çevik ve Kübra Hacıoğlu ile sözleşme yeniledi.


Güçlü bir kadro kurma adına transfer çalışmalarını sürdüren Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, genç pasör ve smaçörünü bırakmadı. Yeşil-beyazlı ekip kulübün alt yapısında yetişen ve geçen yıl takımda forma giyme şansı bulan Aleyna Çevik ve Kübra Hacıoğlu ile sözleşme yeniledi. Genç oyuncular Çevik ve Hacıoğlu, kendilerini yeşil-beyazlı renkleri bağlayan sözleşmeye ise düzenlenen törenle attı. İmza töreninde konuşan Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, kulüp olarak alt yapıya önem verdiklerini ifade ederek, altyapıda yetişen iki genç oyuncunun takımda kalmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.


Genç oyunculardan 18 yaşındaki Aleyna Çevik smaçör olarak görev yaparken, 18 yaşındaki Kübra Hacıoğlu ise pasör olarak görev yapıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!