Salihli filede Karşıyaka’ya yenildi

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu’nda son 3 maçta aldığı yenilgilerle sarsılan Salihli Belediyespor, devrenin son sınavında Karşıyaka’yı konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyyah Karaoğlu, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ile voleybol severlerin izlediği maçta, ilk seti 33-35 konuk ekip Karşıyaka alınca maçta durumu 1-0 yaptı. İkinci ve üçüncü sette de aynı skorlarla rakibine direnemeyen Salihli Belediyespor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Konuk ekip Karşıyaka aldığı bu galibiyet ile devreyi 22 puanla tamamlarken, Salihli Belediyespor ise 20 puanda kaldı.