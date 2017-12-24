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24 Aralık 2017 16:48

Salihli filede Karşıyaka’ya yenildi

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Karşıyaka’ya 3-0 yenilerek, devreyi mağlubiyetle kapattı.

Salihli filede Karşıyaka’ya yenildi

24 Aralık 2017 16:48


Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu’nda son 3 maçta aldığı yenilgilerle sarsılan Salihli Belediyespor, devrenin son sınavında Karşıyaka’yı konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyyah Karaoğlu, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ile voleybol severlerin izlediği maçta, ilk seti 33-35 konuk ekip Karşıyaka alınca maçta durumu 1-0 yaptı. İkinci ve üçüncü sette de aynı skorlarla rakibine direnemeyen Salihli Belediyespor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Konuk ekip Karşıyaka aldığı bu galibiyet ile devreyi 22 puanla tamamlarken, Salihli Belediyespor ise 20 puanda kaldı.




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