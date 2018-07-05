Salihli filede pasör çaprazını bırakmadı

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, iç transferde pasör çaprazı Burcu Bircan Evin ile sözleşme yeniledi.

Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurma adına transfer çalışmalarını sürdüren Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Yeşil-beyazlı ekip, 2014/2015 sezonundaki şampiyon efsane kadrosunda da yer alan ve geçtiğimiz sezonda kadrosunda yer alan pasör çaprazı Burcu Bircan Evin’i bırakmadı. Yeşil-beyaz formayı bu yılda giyecek olmanın onurunu ve gururunu yaşayacağını belirten Evin “3 sezon öncesi Salihli Belediyespor olarak bir destan yazmıştık. Şimdi yine yeşil-beyaz forma ile şampiyonluk yaşayıp, yeniden bir destan yazmak istiyorum” dedi.

29 yaşındaki ve 1.85 boyundaki tecrübeli pasör çaprazı Burcu Bircan Evin’in ise başta Galatasaray olmak üzere, Beylikdüzü, Tarsus Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, Salihli Belediyespor, Yeşilbayramiç ve Alaşehir Belediyespor’da forma giydiği öğrenildi.

Sözleşme yenileyen pasör çaprazı Evin’in imza töreninde ise Belediyespor Kulüp yöneticileri Orçun Semizler ve Mehmet Gürsel yer aldı.

Öte yandan Salihli Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında daha öncede libero Çerağ Düzeltir ve pasör çaprazı Şerife Acar’ı transfer ederek, renklerine bağlamıştı.