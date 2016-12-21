Salihli filede perdeyi 3 puanla kapatmak istiyor

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ilk yarının son haftasında konuk olacağı Yeşilyurt’u yenerek, devreye neşeli girmek istiyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden ve ligde isteği sonuçları bir türlü elde edemeyen Salihli Belediyespor, ilk yarının son haftasında Cumartesi günü deplasmanda Yeşilyurt’un konuğu olacak. Yeşil-beyazlı ekip, Yeşilyurt maçı hazırlıklarına Belediye Spor Salonu’nda Baş Antrenör Bora Şensoy ve yardımcı antrenörler nezaretinde sürdürüyor.

İlk yarıda geride kalan 12 hafta da Baş Antrenör Bora Şensoy yönetiminde çıktığı 12 maçta 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak, 11 puan toplayan Yeşil-beyazlı ekip, Yeşilyurt’u yenerek, ilk yarı perdesini galibiyetle kapatmak istiyor.