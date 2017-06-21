Salihli filede transferi noktaladı

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, transfer çalışmalarını tamamladı.

Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip son olarak geçtiğimiz sezon Alaşehir Belediyespor forması giyen Tülay Öner’i transfer etti. 27 yaşındaki ve 1.75 boyundaki pasör Tülay Öner, Karşıyaka başta olmak üzere Salihli Belediyespor, Seramiksan, Tirebolu, Alaşehir Belediyespor ve Altınoluk Belediyespor’da forma giydi. Daha önce Salihli Belediyespor forması giydiğini ifade eden başarılı pasör oyuncusu Tülay Öner, yeşil-beyazlı takımın başarısı için elinden gelenin en iyisi yapacağını söyledi. Baş Antrenör Bora Şensoy ve Yardımcı antrenörler Serdar Semerci ve Görkem Kazan yönetimindeki Salihli Belediyespor dış transferde Tülay Öner, Ceren Atilla, Merve Ateş, Emine Arıcı, Burcu Evin, Merve İzbilir, Gizem Tuğrul, Nida Yazıcıoğlu Uruk, iç transferde ise Rabia Martinoviç Özşahan, Buket Yılmaz, Merve Ateş, Aleyna Çevik ve Kübra Hacıoğlu’nu kadrosuna dahil ederek, transfer çalışmalarında son noktayı koydu. Öte yandan yeşil-beyazlı ekip bu yıl yabancı transfer gerçekleştirmedi.