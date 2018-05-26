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26 Mayıs 2018 12:32

Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği kuruldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde sarı-kırmızı renklere gönül veren sporseverler, ilçede Galatasaray Taraftarları Derneğini kurdu.

Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği kuruldu

26 Mayıs 2018 12:32


Cüneyt Musal başkanlığında kurulan dernek, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda tanıtım toplantısı yaptı. Amaçlarının Salihli’de Türkiye’nin güzide kulüplerinden biri olan Galatasaray’ın ilkelerini benimsemiş, sporda ve günlük hayatta centilmenliğe inanan sporseverleri bir araya getirmek olduğunu ifade eden dernek başkanı Musal, “Sezon başında başlanan dernek çalışmalarının, Galatasarayımızın şampiyonluk döneminde sonuçlanmış olmasının bizleri daha da mutlu etti. Sarı-kırmızı renkler için bundan sonra Salihli’de dernek üyelerimiz ile birlikte hep beraber hareket ederek, 113 yıllık Galatasaray camiasına katkı sağlamak ve geliştirmek amacıyla çalışacağız. Çünkü Bizim sevdamız Galatasaray” dedi.




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