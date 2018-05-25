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25 Mayıs 2018 16:12

Salihli hentbolda Manisa’yı temsil edecek

Salihli Belediyespor Hentbol Takımı, 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonasına katılarak Manisa’yı temsil edecek.

Salihli hentbolda Manisa’yı temsil edecek

25 Mayıs 2018 16:12


Ulusal ve bölgesel birçok turnuvada başarılı olan ve geçtiğimiz sezon Türkiye Finallerine katılan Genç Hentbol Takımı, Bursa’da düzenlenen turnuvalarda yeniden mücadele edecek.


Türkiye Finalleri için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Antrenör Yasin Nişli, “Bu turnuvada hedefimiz grup maçlarında başarılı olup çeyrek finale kalarak Son 8 takım arasında yer alabilmek. Türkiye’nin en iyi alt yapılarının katıldığı bu turnuvalarda mücadele eden genç sporcularımız daha iyi ve olumlu gelişmeler gösteriyorlar. Sporcularımızın gelişimini arttırarak önümüzdeki sezon THF 2. Liginde bu sezonki başarımızın üstüne çıkarak daha iyi dereceler elde etmek istiyoruz” dedi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek Hentbol Takımına başarılar diledi.




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