Salihli İlçe Emniyet Müdürü Başaran göreve başladı

İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli’yi yakından tanıdığını ifade ederek, kente hizmet için geldiğini ve Salihli halkının huzur ve güvenini sağlamak için gece-gündüz çalışacaklarını belirtti. 1965 Salihli doğumlu olan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran’ın mesleğe 1988 yılında Gaziantep’te başladığı, 1989 yılında komiser yardımcısı olarak terfi aldıktan sonra İzmir, Hakkari, Iğdır ve Manisa’da görev yaptığı, Mayıs 2017’de Soma’ya atanarak İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Başaran’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu ifade edildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı’nın, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne müdür yardımcısı olarak atandığı öğrenilirken, Sayım Başaran’ın ise daha önce Soma İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı.