Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 15:18

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Başaran göreve başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Mehmet Taşcı’nın tayini nedeniyle boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğü atanan Sayım Başaran görevine başladı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Başaran göreve başladı

13 Eylül 2017 15:18


İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli’yi yakından tanıdığını ifade ederek, kente hizmet için geldiğini ve Salihli halkının huzur ve güvenini sağlamak için gece-gündüz çalışacaklarını belirtti. 1965 Salihli doğumlu olan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran’ın mesleğe 1988 yılında Gaziantep’te başladığı, 1989 yılında komiser yardımcısı olarak terfi aldıktan sonra İzmir, Hakkari, Iğdır ve Manisa’da görev yaptığı, Mayıs 2017’de Soma’ya atanarak İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Başaran’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu ifade edildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı’nın, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne müdür yardımcısı olarak atandığı öğrenilirken, Sayım Başaran’ın ise daha önce Soma İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    35°C
  • Cuma
    Açık
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç