Öğretmenevi’nde toplanan ve aralarında 7’si ilçe başkan yardımcısı olmak üzere toplam 34 parti yöneticisi, İyi Parti Salihli İlçe Teşkilatı’nda parti içi demokrasi ve parti disiplini kalmadığı gerekçesi ile yönetim kurulu görevinden istifa ettiklerini duyurdu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde İYİ Parti İlçe Teşkilatında 34 kişi birden istifa etti. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri adına açıklama yapan sözcü Ali Osman Karabulut, “Partide kişisel davranışlar sergilenip, ön yargılı ve peşin hükümlü olarak hareket edilip, bizde hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğinden, parti yönetim kurulu görevimizden istifa ettik” dedi.

Karabulut açıklamasını şöyle devam etti: “Neferi olarak gururlandığımız partimizin hedefi hedefimizdir. Yönümüz devamlı güneşe doğru ve değişime yürüyüş yoludur. Bizim ne genel merkez, ne de il yönetimimiz ve yöneticilerimiz ile ilgili hiçbir sıkıntımız ve doğruluklarından hiçbir şüphemiz yoktur. Fakat mevcuttaki Salihli İyi Parti İlçe Başkanı ile beraberce bu yola çıktığımız, malum şahsın yönetim tarzının vasatlığı, bencil tavırlar sergilemesi, yönetimdeki birkaç kişiyi kayırmacı yol izlemesi sebepleri ile bu yola onun ile devam edemeyeceğimiz, başarıya ulaşamayacağımızı anlamış durumdayız. Biz yönetim kurulundaki 34 arkadaşımız ile sadece ilçe yönetim kurulundan istifa ediyoruz. Üyesi olmaktan gurur duyduğumuz partimizden kesinlikle istifa etmiş değiliz, etmeyeceğiz. Bundan sonra çalışmalarımızı kendi imkanlarımız ve tüm enerjimiz ile gençlik kolları çatısı altında devam edeceğiz. Bizim davamız, Genel Başkanımız Meral Akşener’in davasıdır. Biz sadece partimizin yönetim kurulu üyeliğinden, içimiz kan ağlayarak ayrılmak durumunda kaldık” dedi.

Karabulut, daha sonra yönetim kurulundan istifa edenlerin tek tek isimlerini okudu.