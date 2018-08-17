Salihli jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Yapılan uygulamalarda, 589 şahsın kimlik sorgusu yapıldı, sorgulamalarda çeşitli suçlarda aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Salihli’de jandarma ekipleri, 6 ekip ve 24 personelin katılımıyla "Huzur ve güven" uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri tarafından araçlarda ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda 128 araç, 49 işyeri kontrol edilirken, 589 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, çeşitli suçlarda aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri için uygulamaların, devam edeceğini ifade etti.