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17 Ağustos 2018 14:29

Salihli jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi 24 personelle "Huzur ve güven" uygulaması yaptı.

Salihli jandarmadan huzur ve güven uygulaması

17 Ağustos 2018 14:29

Yapılan uygulamalarda, 589 şahsın kimlik sorgusu yapıldı, sorgulamalarda çeşitli suçlarda aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Salihli’de jandarma ekipleri, 6 ekip ve 24 personelin katılımıyla "Huzur ve güven" uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri tarafından araçlarda ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda 128 araç, 49 işyeri kontrol edilirken, 589 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, çeşitli suçlarda aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri için uygulamaların, devam edeceğini ifade etti.




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