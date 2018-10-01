Salihli Kaymakamı Kılıç görevine başladı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamlığına atanan Levent Kılıç görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Çorlu Kaymakamlığından Salihli Kaymakamlığına atanan Levent Kılıç görevine başladı.

1990 yılında başladığı Kaymakamlık görevinin ardından yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptığını vurgu yapan Kılıç, Osmaniye'de ise vali yardımcılığı görevinde bulunduğunu söyledi. Salihli'nin 9'uncu görev yeri olduğunu belirten Kaymakam Kılıç, sağlık, eğitim ve aynı zamanda tarım kenti olan Salihli'nin gelişmesi için katkı sunacağını söyledi. Kaymakam Kılıç'a, Salihli'de görev yapan ulusal ve yerel gazete temsilcileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Öte yandan Salihli'de 2 yıldır görev yapan Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ise Muğla Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.