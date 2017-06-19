Salihli Kızılay, gıda kolisi dağıtımına başladı

Kızılay Salihli Şube Başkanı Hüseyin Türkoğlu, Ramazan ayı nedeniyle Salihli’de ulaşım ve geçim şartları zor mahallelerinden Gökeyüp Mahallesinden başlayarak, birçok mahallede vatandaşlara gıda ve kıyma-kavurma konservesi yardımında bulunduklarını söyledi. Türkoğlu “Ramazan ayı münasebetiyle açtığımız Ramazan Kolisi Bağış Standı’nda yardımsever vatandaşların bağışladığı yardım kolilerini ulaşım ve geçim şartları zor olan mahallelerimizde dağıtmaya başladık. Bu nedenle ilk olarak Gökeyüp mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek yardım malzemelerimizi teslim ettik. Bu yardımlar nedeniyle buradan Gıda kolisi bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca bağış standımızdan elde edilecek koliler yine ilçemiz civar mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine iletilecektir” dedi.