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05 Eylül 2018 23:31

Salihli kurtuluş gününde Buray’la coştu

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı kutlamaları kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray konser verdi.

Salihli kurtuluş gününde Buray’la coştu

05 Eylül 2018 23:31


Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, ünlü sanatçı Buray, Atatürk Caddesi’nde binlerce Salihlili ile buluştu. Salihli Belediyesi’nin kültür etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Buray, sevilen şarkılarını caddeyi dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi. “Aşk Mı Lazım, Sen Sevda Mısın, Kimsenin Suçu Yok, Sevdalar” adlı parçalarıyla hayranlarını kimi zaman hüzünlendiren genç sanatçı, seslendirdiği hareketli parçalarla da kimi zaman coşturdu.


Konserde konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kentin 96’ıncı kuruluş yılını kutladıklarını söyledi. Başkan Kayda “Bugün burada rahatlıkla yaşıyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Salihlili atalarımıza borçluyuz. Ne mutlu ki böyle bir değerler sahibiz, ne mutlu ki Atatürk gibi bir önderimiz olmuş. Atatürk çok çalışıp, Türkiye’yi ayağa kaldıracağız demiştir. Bizde Atatürk’ün nesli olarak bize emanet edilen bu şehri, bu ülkeyi çok çalışarak bir yere getiririz diye 4.5 yıl önce sizden görev aldık. Bizde göreve geldiğimiz günden beri Atatürk’ün emri doğrultusunda Salihli’yi bir baştan bir başa değiştirerek ihya ettik. Salihli’yi hizmet etmek, ibadet etmek gibidir. Biz inançla çok çalışıp, Salihli’yi hizmetlerimizle, projelerimizle değiştirdik” dedi.


Konser sonrası Belediye Başkanı Zeki Kayda, sevilen sanatçı Buray’a plaket ve çiçek takdim etti.




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