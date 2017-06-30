Salihli-Manisa arasına modern araçlar

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Salihli’de hizmet veren Öz Salihli Kooperatifine bağlı araçların dönüşümü tamamlandı. Salihli Otobüs Terminali’nde gerçekleştirilen törenle araçlar sahiplerine teslim edilerek hizmete sokuldu. Törene Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, MANULAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Özgür Temiz, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, kooperatif başkanları ve şoförler katıldı. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, sözlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek başladı. Daire Başkanı Mümin Deniz, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Öz Salihli Seyahat Kooperatifi araçlarının ilçeler arasındaki toplu taşımada dönüşüm sürecini yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada da toplu taşıma araçlarımızın yenilenmesi tamamlandı” dedi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın yoğun desteğiyle dönüşümün gerçekleştirildiğini söyleyen Daire Başkanı Mümin Deniz, araçların Salihli halkına ve Manisa yolcularına hayırlı olmasını temenni etti.

Salihli’nin taşımacılıkta farklı bir noktaya geldiğinin altını çizen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, “Taşımacılık şehirleşmede, kentleşmede en önemli parçalardan bir tanesi. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Daire Başkanımız Mümin Deniz ve ekibine Salihli’nin taşımacılığına kalite getirdikleri için Salihli halkı adına teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından temsili kurdele kesimi yapılarak araçlar hizmete başladı.