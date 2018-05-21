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21 Mayıs 2018 15:01

Salihli Masal Ormanı parkını çok sevdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli’ye kazandırdığı Masal Ormanı Parkı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günü hizmete açılmasına rağmen adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Salihli Masal Ormanı parkını çok sevdi

21 Mayıs 2018 15:01


Gümüşçayı Rekreasyon Alanında 38 bin metrekarelik alanda can bulan ve yeşilin hakim olduğu Masal Ormanı Parkı’nda masal kahramanlarından, atlıkarınca, eğlence duvarı, her yaş grubuna ait oyun grupları, eğitsel materyaller, çocukların eğlenip öğrenebileceği masal etkinlik ve oyun alanları, çeşitli etkinlik alanları, gençler için adrenalin parkuru, teleferik, aileler için kafe, amfi ve seyir terasları yanı sıra çimlendirmesi, ağaçlandırılması, çevre düzenlemesi ve aydınlatması ile Salihli’nin yeni cazibe merkezi oldu.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günü hizmete açılan Masal Ormanı Parkı’nda ziyaretçiler özellikle su havuzuna yoğun ilgi gösterdi.


Masal Ormanı ziyaretçileri, Salihli için çok güzel bir proje olduğunu ve bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.




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