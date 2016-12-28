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28 Aralık 2016 11:50

Salihli MHP, borsa ve muhtarları ağırladı

Salihli MHP, borsa ve muhtarları ağırladı

28 Aralık 2016 11:50

MHP Salihli İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretleri sürerken, başkanlığa son ziyareti ise ticaret borsası ile muhtarla yaptı.
Mehmet Akın başkanlığındaki MHP Salihli İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Salihli İlçe Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve yönetimi ile Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube yönetimi de teşkilatı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.
MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Salihli’nin menfaatleri doğrultusunda el birliği ile çalışmaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.



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