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06 Haziran 2018 11:18

Salihli OSB için enerji hamlesi

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) artan elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla OSB’ye İndirici Trafo Merkezi kuracak olan Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) bedelsiz yer tahsisi yapılarak üst kullanım hakkı verildi.

Salihli OSB için enerji hamlesi

06 Haziran 2018 11:18


Salihli Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile TEİAŞ 3. Bölge Müdürü Levent Köylü arasında arsa tahsis sözleşmesi imzalandı.


Salihli OSB’ye 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bir trafo merkezi kuracaklarını belirten TEİAŞ 3. Bölge Müdürü Köylü, “Salihli OSB’den bize gelen talep doğrultusunda gerekli incelemelerimizi yaparak bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacak olan 154/33 kv ve 2x50 mvA kapasitesi bulunan trafo merkezini TEİAŞ olarak inşa edeceğiz. Bu tesis, 2 yıllık süre içerisinde hizmete açılarak bölgede yaşanan enerji sıkıntılarının da önüne geçilecek” dedi.


Salihli OSB’nin gelişmesi noktasında tüm yatırım fırsatlarını çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Zeki Kayda da yaptığı açıklamada, “OSB’de üretim yapan firmaların en büyük sorunu enerji. Sanayicimize daha iyi hizmet, daha kaliteli enerji temini için böylesi bir yatırımı hayata geçirdik. TEİAŞ’a sağladığımız bedelsiz arsa karşılığında OSB’ye 11 milyon liralık yatırımla trafo merkezi kurularak sanayicilerimizin hizmetine sunulacak” diye konuştu.


İmza törenine, Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ve TEİAŞ 3.Bölge Müdürü Levent Köylü olmak üzere TEİAŞ 3.Bölge Müdür Yardımcısı Gökçe Bilgi, TEİAŞ 3.Bölge Kamulaştırma Uzmanı Hakan Yamen ile Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı.




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