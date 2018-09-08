Salihli OSB müteşebbis heyeti toplandı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantı salonunda Vali Güvençer Başkanlığı’nda gerçekleştirilen müteşebbis heyet toplantısına Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Vali Yardımcıları Ünal Çakıcı ve Abdullah Etil, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Toplantıda 1.etap ve 2.etap başta olmak üzere Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili çalışmalar hakkında Vali Güvençer’e bilgiler aktarıldı.

Toplantıda ayrıca, OSB’deki firmaların enerji ihtiyacını karşılayacak olan Doğalgazın bağlantısı ile ilgili Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi ile imzalanacak doğalgaz dağıtım şebekesi yapımı ve işletilmesi ile ilgili hizmet sözleşmesi görüşüldü.

Müteşebbis heyet toplantısı dilek ve temenniler ile son buldu.