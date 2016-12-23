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23 Aralık 2016 15:29

Salihli OSB’de Aralık ayı toplantısı yapıldı

Salihli OSB’de Aralık ayı toplantısı yapıldı

23 Aralık 2016 15:29

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, 2016 yılının son toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.
Salihli OSB Yönetim Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Müteşebbis Heyet toplantısında gerçekleştirilen seçimle 2 yıllığına yetkilendirilen Salihli OSB Yönetim Kurulu, Zeki Kayda başkanlığında Belediye Encümen Salonunda düzenlenen Aralık ayı toplantısında görev dağılımı yaptı. Toplantıya, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Yalım Şenkaya, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Akkaplan ve Bülent Tekeli ile OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı.

“Doğalgazın takipçisi olacağız”
Salihli Organize Sanayi Bölgesine doğalgaz getirilmesi için OSB Yönetimi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda büyük mesafe kat ettiklerini vurgulayan Başkan Zeki Kayda, “Doğalgaz, OSB için olmazsa olmazımız. Yaptığımız çalışmalar Hükümet nezdinde ses getirdi. Doğalgazın Salihli OSB’ye getirilmesi konusunun takipçisi olacağız. 2.Etap arsa tahsisleriyle birlikte kurulacak olan yeni işletmeler sayesinde hem işsizlik önlenecek hem de şehir ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır. Oluşturulan yeni yönetim kurulumuz Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.



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