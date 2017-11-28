Salihli OSB’de dev yatırım için imzalar atıldı

Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde, Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu ile Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında arsa tahsis sözleşmesi imzalandı.

Zirai ilaç ve tohum sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından olduklarını belirten Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, Salihli OSB’de 206 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 120 bin metrekare kapalı alana sahip tesis kuracaklarını söyledi. Kurulacak entegre tesiste ithal ikame, stratejik tarım ilacı ve hammadde üretimi gerçekleştireceklerini vurgulayan Eroğlu, 200 milyon liralık yatırımla 700 kişiye iş imkanı sağlayacaklarını açıkladı. Agrobest Grubun 25 ülkede faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Eroğlu, Türkiye’de 220 dünyada ise 400’den fazla zirai ilaç ruhsatına sahip olduklarını ifade ederek 2017 yılında 200 milyon liralık ciro ve 15 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Salihli’ye kazandıracakları tesis için milli sermayeye destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür eden Eroğlu, sözleşmenin hem bölgeye hem de ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Salihli’de işsizliğin önlenmesi adına atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Başkan Kayda, “Göreve geldiğimizden bu yana Salihli’de işsizliğin azaltılması için yoğun mesai harcıyoruz. Yoğun ve özverili çalışmalarımızın meyvesi olan bu büyük yatırım ile ülkemizin en büyük zirai ilaç ve tohum üretim grubunun şehrimizi seçmesinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hem Belediye Başkanı hem de Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan Agrobest Grup, kuracağı entegre tesiste 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirerek 700 kişiye iş imkanı sağlayacak. Salihli’ye ve firmamıza hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Kayda, Salihli OSB’ye Agrobest Grup tarafından bugüne kadar yapılan en büyük yatırımın gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

İmza törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, 24. Dönem Bursa Milletvekili ve Agrobest Grup Yatırım Danışmanı Bedrettin Yıldırım, Fabrika Yönetimi ve Üretim Koordinatörü Hakan Abacı, Fabrika Müdürü Fahri Yamaç ve Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı.