Salihli OSB’de yılın son toplantısı yapıldı

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2016 yılının son toplantısını Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda Vali Güvençer başkanlığında gerçekleştirilen müteşebbis heyet toplantısına, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile Salihli OSB yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı, Salihli OSB Kurullarına üye seçimi ile başladı. Salihli OSB Müteşebbis Heyeti Başkanlığına Vali Güvençer, Başkan Vekilliğine ise Kaymakam Çelenkoğlu ve Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Belediye Başkanı Kayda seçildi. Vali Güvençer başkanlığında gerçekleştirilen Salihli OSB Müteşebbis Heyet toplantısında, 2. etap yer tahsisleri konusunda firmaların yaptığı başvuru talepleri değerlendirildi. 2016 yılının son toplantısında, Salihli OSB’ye doğalgaz getirilmesi konusundaki resmi başvuru çalışmaları görüşüldü.