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15 Eylül 2017 16:03

Salihli OSB’nin 2. etabında 13 firmaya yer tahsisi yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında gerçekleştirildi.

Salihli OSB’nin 2. etabında 13 firmaya yer tahsisi yapıldı

15 Eylül 2017 16:03


Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, OSB Müdürü Çağrı Duygu tarafından müteşebbis heyet üyelerine, 1. etap OSB’de yapılan altyapı revizyon, su deposu ve terfi merkezi ile elektrik altyapı çalışmaları ile 2.etap alt yapı ihalesi ve firmalara yapılan arsa tahsisleri hakkında bilgi verildi. Salihli OSB’nin 2018 yılı doğalgaz dağıtım kapsamına alınmasından sonra yatırımcılardan yoğun talep aldıklarını belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda da, 2.etap sanayi parselleri için 22 firmanın başvuruda bulunduğunu ve 13 firmaya ise yer tahsislerinin yapıldığını söyledi.


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısında alınan kararların Salihli OSB’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.


Vali Güvençer başkanlığında gerçekleştirilen müteşebbis heyet toplantısına ise Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile Salihli OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı.


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