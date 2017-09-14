Salihli OSB’nin altyapı sözleşmesi imzalandı

Etap alt yapı inşaatı için ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı.

Belediye Başkanlık makamında Salihli OSB 2. Etaptaki bin 450 dönümlük alanın alt yapı inşaatı için ihaleyi kazanan Ana-Kent Planlama Yatırım Teknoloji Danışmanlık Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi Hakan Kaya ile Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda arasında imzalar atıldı.

Arsa tahsislerine başlanan OSB 2. Etapta alt yapı çalışmaları için ihale sürecinin tamamlanarak firmaya yer teslimi yapıldığını ifade eden Başkan Kayda , “İhalesi yapılan iş kapsamında Organize Sanayi Bölgesi 2. Etabının alt yapısı yapılarak yatırıma hazır hale gelecek. Dolayısı ile yatırımcılarımız alt yapısı tamamlanan hazır arsaya fabrikasını kurarak üretime başlayacak” dedi.