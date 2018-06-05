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05 Haziran 2018 10:48

Salihli OSB’ye 3 yeni firma daha

Yatırımcıların gözdesi haline gelen Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2.

Salihli OSB’ye 3 yeni firma daha

05 Haziran 2018 10:48

Etapta bulunan sanayi parsellerine firmalardan yoğun arsa tahsis talebi almayı sürdürüyor. Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, yatırımcılara sağladığı cazip ve ekonomik imkânlar nedeniyle bugüne kadar Salihli OSB 2.Etapta, 21 firmaya yer tahsisi yapıldığını açıkladı.


Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen törende, Salihli OSB 2. Etap sanayi parselleri için başvuru talebinde bulunan Özkara Plastik Tekstil Kimya San. Tic. Ltd. Şti yetkilisi Yaşar Özkara, Agrimed Gübre Yem Tarım Zirai İlaç Kim. Sağ, Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti yetkilisi Yunus Şenay ve Polen Vitaminli Yem Katkı Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilileri Ercan Petekkaya ve Deniz Petekkaya ile Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında arsa tahsis sözleşmeleri imzalandı. Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu’nun da katıldığı görüşme sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, arsa tahsisi yapılan üç firmanın kuracakları işletmelerde 60 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirterek, sözleşmenin her üç firmaya da hayırlı olmasını diledi.


Başkan Kayda, Salihli OSB 2.Etapta 887 dönümlük sanayi alanın 515 dönümlük kısmının tahsis edildiğini söyleyerek, Salihli OSB’ye tüm yatırımcıları davet etti.




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