Salihli OSB’ye yatırımcılardan yoğun talep

Etapta bulunan sanayi parsellerine yatırımcıların yoğun talebinin artarak devam ettiğini söyledi. Salihli OSB 2. Etap’ta başvuruda bulunan 22 firmadan 13’üne yer tahsisinin yapıldığı öğrenildi.

Salihli OSB 2. Etap sanayi parselleri için 22 firmanın başvuruda bulunduğunu açıklayan Başkan Kayda, 13 firmaya yer tahsisi yapılarak resmi sürecin başladığını belirtti.

“Yatırımcıları davet etti

Yatırımcıların ilgi odağı olan Salihli OSB’ye başvuru talebinde bulunan 2 özel işletme ile yer tahsis sözleşmeleri imzalandı. Belediye Başkanlık makamında, S.S Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkilisi ve diğer firma yetkilisi Ramazan Geriklioğlu ile Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda arasında talep edilen 5 bin 750 metrelik yer tahsisleri için imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Kayda, “Salihli OSB, yeni kurulacak fabrikalarla hızlı bir şekilde büyüyerek gelişiyor. Yatırımcılar için önemli bir istihdam merkezi haline gelen Salihli OSB, bizimle birlikte emin adımlarla ilerliyor. Salihli OSB, bulunduğu konum itibariyle ve yenilecek olan alt yapısı ile yatırımcıların vazgeçilmezi olacak. 2 yeni firmamız ile yer tahsis sözleşmesi imzaladık. Bir işletmede süt ve süt ürünleri üretiminde 100 kişilik istihdam, diğer işletmede ise ceviz ve badem işlemede 50 kişilik istihdam olacak. Salihli halkımıza ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hem Belediye Başkanı hem de OSB Yönetin Kurulu Başkanı olarak yatırımcılarımızı Salihli’ye davet ediyorum” diye konuştu.