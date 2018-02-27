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27 Şubat 2018 12:03

Salihli Riders yemin edip, yelek giydi

Manisa’nın Salihli ilçesinde kurulan Salihli Türk Riders Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri Lidya Sardes Termal Otel’de düzenlenen törenle yemin edip yelek giydi.

Salihli Riders yemin edip, yelek giydi

27 Şubat 2018 12:03


Almanya, ABD, Finlandiya ve Kıbrıs’ta temsilcilikleri bulunan Türk Riders Motosiklet Kulübü, 28. Temsilciliğini Salihli’de açtı. Erhan Bozkurt Başkanlığı’nda kurulan Salihli Türk Riders Chopper Motosiklet Kulübü’nde kurucu üye olarak Hakan Kayar, Sabri Ahıskalı, Osman Nuri Kara, Murat Cihan, Zafer Bozkurt, Bayram Bozkurt, Ramazan Günal, Serkan Bayhan, Nurullah Türe ve Arif Aktürk yer aldı. Salihli Riders üyeleri Muğla, Bursa, Kıbrıs, İzmir, Aydın, Adana, Mersin, Denizli, Manisa ve Salihli’den katılan motosiklet tutkunlarının katılımı ile önce yemin edip, daha sonra yelekleri giydi. Yeni üyelerin yeleklerini başta Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere Türk Riders Chopper Motosiklet Kulübü Genel Başkanı Naci Kaya, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen ile kulüp başkanları giydirdi.


Salihli’de de Türk Riders’in ocağını yakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Genel Başkan Kaya, “Artık Salihli’de Türk Riders Chopper Kulübü olacak" dedi. Salihli’nin tarihte paranın ilk basıldığı yer ve ticaretin ilk yapıldığı bir yer olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Altın kent Salihli’ye hoş geldiniz. Çünkü sizler bizim tanıtım elçilerimizsiniz” diye konuştu.


Yemin ve yelek giyme töreninde Salihli Riders üyeleri protokol üyelerine plaket verildi. Törende yeni kurulan Salihli Türk Riders Chopper Motosiklet Kulübüne, Denizli Riders tarafından Atatürk’ün resminin yer aldığı tablo hediye edildi.




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