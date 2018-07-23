Salihli, Şeftali Festivali ile şenlendi

Geleneksel Adala Şeftali Şenliği ile şenlendi. İki gün 3 gece süren şenlik, Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Turgay Başyayla’nın konseriyle final yaptı.

24. Geleneksel Adala Şeftali Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik, iki gün gece sürdü ve birbirinden renkli etkinlikler gerçekleşti. Festival, Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Turgay Başyayla’nın konseriyle sona erdi. Havai fişek gösterisinden sonra izleyenlerle buluşan ünlü sanatçı Turgay Başyayla, yaklaşık 2 buçuk saat kaldığı sahnede seslendirdiği türkülerle konsere katılan binleri coşturdu. Değişik yörelere ait türküleri kendine özgü yorumuyla seslendiren Turgay Başyayla, unutulmaz sanatçı Barış Manço’nun şarkılarını da söyledi. Turgay Başyayla’nın enerjisi ile göz doldurduğu şenlikte, vatandaşlar sanatçının seslendirdiği birbirinden güzel türkülere eşlik etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlara seslenen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, şenliğin bu yıl 24.’sü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Kayda, "Salihli’ye hizmet etmek bizim için ibadet oldu. Dur-geç köprülerini yenileyerek hizmet fitilini ateşledik. Salihli’ye doğalgazı getirdik ve işsizliği önlemek için Organize Sanayi Bölgesi 2. etapta yatırımcılara arsa tahsislerine başladık. ’Salihlimizi üniversite şehri yapacağız’ dedik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eğitime açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile Salihli’mize dev yatırımlar kazandırdık. Atatürk Spor Salonu ve Masal Ormanı Parkı hizmete açıldı. Otoparkı ve Bedesten Çarşısıyla modern bir pazar yeri inşaatı hızla devam ediyor. Köprülü Kavşak ile ölüm yolu tarih oluyor. Salihli’nin en büyük sorunu olan yağmur suyu sorununu biz çözüyoruz. Avar, Şüheda ve Atatürk Caddelerimizi baştan aşağı yeniledik. Adala Mahallemiz, Jeopark Belediyeler Birliği’nin çalışmalarıyla dünya çapında tanınacak. Mahallede bulunan Atatürk Evi ile nahiye binasını restore ederek Atatürk Müzesini ve Jeopark Müzesini hizmete açacağız. Yıllardan beri yaşanan içme suyu sorununu çözdük. Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek Salihli’yi değiştiriyoruz. 2014 yılında verdiğim tüm sözleri yerine getirdim. Tüm çabamız Salihli’ye ve 102 mahallemize en iyi hizmetleri kazandırmak” diye konuştu.

Başkan Kayda, konser sonunda 24. Geleneksel Adala Şeftali Şenliğine katılan Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Turgay Başyayla’ya teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti. Salihli Belediyesi’nin düzenlediği 24. Geleneksel Adala Şeftali Şenliğine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve personelleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.