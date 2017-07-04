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04 Temmuz 2017 11:32

Salihli SGK’ya yeni müdür

Salihli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şube Müdürlüğüne asaleten Nurettin Başoğlu’nun atandığı bildirildi.

Salihli SGK’ya yeni müdür

04 Temmuz 2017 11:32

Yeni müdür Başoğlu görevine başladı.


Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan ve görevde yükselme sınavında başarılı olan Nurettin Başoğlu, Aynur Ölgün’ün vekaleten görev yaptığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Salihli Şube Müdürlüğüne atandı. Eski müdür Ölgün’ün ise İzmir’e atandığı öğrenildi.


SGK Şube Müdürlüğüne asaleten atanan Başoğlu, 1993 yılından bu yana kurum içinde görev yaptığını ve Salihli’nin müdür olarak atandığı ilk yer olduğuna vurgu yaptı. Başoğlu, başarının bir ekip işi olduğunu söyledi. Ekiple birlikte Salihli’de iyi hizmetlere imza atmak istediklerini belirten Başoğlu “Burayı hizmet konusunda daha iyi yerlere getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.


1970 yılında Çorum’da doğan Nurettin Başoğlu evli ve 2 çocuk babası.




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