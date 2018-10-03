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Salihli TSO Kadınlar Birliğinden atölye çalışması

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Salihli Eğitim Uygulama Okulu’nda porselen üzerine boyama atölye çalışması düzenledi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Salihli Eğitim Uygulama Okulu'nda porselen üzerine boyama atölye çalışması düzenledi.


Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Düzenlediği kermesler ve özel günlerden elde ettiği gelirleri eğitime aktaran Salihli TSO Kadınlar Birliği, bu çalışmalarına eğitilebilir durumdaki engellileri de dahil etti. Salihli Eğitim Uygulama Okulu'nda bir atölye çalışması düzenleyen kadınlar birliği üyeleri, okuldaki öğretmen ve öğrencilerle birlikte “Fatma ana eli” olarak tabir edilen porselen hediyeliklere rengarenk desenler çizdi. Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirten Salihli TSO Kadınlar Birliği üyeleri, eğitim uygulama okulunda gençlerle birlikte hazırladıkları hediyelikleri satışa sunacakları, elde edilen geliri de üniversiteli kızlara burs olarak aktaracakları ifade ettiler.

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